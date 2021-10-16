В ВМС США не согласились с тем, что эсминец Chafee нарушил международные правила

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Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - В командовании Тихоокеанским флотом США заявили, что не усмотрели нарушений американским эсминцем Chafee международных правил в Японском море близ территориальных вод РФ.

"Утверждения министерства обороны РФ о взаимодействиях между кораблями обоих стран неверны", - цитирует издание Navy Times заявление командования флота.

В нем указывается, что, по оценкам военных США, взаимодействие Chafee с российским боевым кораблём "было безопасным и профессиональным".

В заявлении также отмечается, что "USS Chafee все время действовал в соответствии с международными правилами и обычаями".

"США продолжат действовать на море и в небе везде, где это разрешено международным правом", - говорится в нем.

В пятницу сообщалось, что американский военный атташе в Москве был вызван в Минобороны РФ в связи с инцидентом с эсминцем Chafee, который, по данным российских военных, попытался нарушить госграницу России в Японском море.

"Военному атташе указано на непрофессиональные действия экипажа эсминца Chafee ВМС США, грубо нарушившего Международные правила предупреждения столкновения судов в море и положения российско-американского межправительственного соглашения о предотвращении инцидентов в открытом море и в воздушном пространстве над ним 1972 года", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

В военном ведомстве РФ заявили, что атташе по вопросам обороны при посольстве США в Москве был приглашен вечером в пятницу в Главное управление международного военного сотрудничества Минобороны России.

"Представителю вооружённых сил США была доведена позиция российского военного ведомства в связи с попыткой нарушения 15 октября эсминцем Chafee ВМС США государственной границы Российской Федерации в районе залива Петра Великого", - отмечается в сообщении.

В пятницу Минобороны РФ заявило, что большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц" предотвратил попытку эсминца Chafee пересечь госграницу РФ в Японском море, вытеснил его из российских территориальных вод.

По данным российского Минобороны, 15 октября Chafee, который несколько дней действует в акватории Японского моря, приблизился к территориальным водам РФ и предпринял попытку пересечения государственной границы.