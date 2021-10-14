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Учение РФ и КНР "Морское взаимодействие-2021" стартовало в Японском море

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - В Японском море с 14 по 17 октября проводится совместное российско-китайское военно-морское учение "Морское взаимодействие-2021", сообщает отдел информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту (ТОФ).

"Военно-морской флот России на нем представлен боевыми кораблями и судами обеспечения Тихоокеанского флота: большим противолодочным кораблем "Адмирал Пантелеев", корветами проекта 20380 "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" и "Громкий", двумя базовыми тральщиками, подводной лодкой проекта 877 "Усть-Большерецк", а также ракетным катером и спасательным буксиром", - отмечается в сообщении.

От Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая (НОАК) задействованы эсминцы "Кунь Мин" и "Нань Чан", корветы "Бинь Чжоу" и "Лю Чжоу", а также дизельная подводная лодка, корабль комплексного снабжения и спасательное судно. Накануне отряд китайских кораблей прибыл в район якорной стоянки в акватории залива Петра Великого.

Помимо корабельной составляющей к российско-китайскому учению привлечены 12 самолетов и вертолетов морской авиации Тихоокеанского флота и ВМС НОАК, уточнили в пресс-службе.

"В ходе практических действий экипажи кораблей двух стран отработают совместное тактическое маневрирование, противоминное обеспечение отрядов, проведут артиллерийские стрельбы по морским целям, осуществят поиск и блокирование подводной лодки условного противника в назначенном районе," - подчеркивается в сообщении.

Впервые военно-морские маневры с участием флотов РФ и КНР прошли в августе 2005 года в Желтом море. Тогда они были частью крупномасштабных военных учений "Мирная миссия - 2005", организованных под эгидой Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). С 2012 года вне рамок ШОС проводятся ежегодные специализированные военно-морские учения "Морское взаимодействие", направленные на укрепление боеспособности России и Китая по совместному противостоянию угрозам на море.

В 2020 году учение "Морское взаимодействие" не проводилось в связи с ограничительными мерами, действовавшими в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции.

Россия Китай Морское взаимодействие-2021

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