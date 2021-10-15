Регионы СЗФО вводят QR-коды и дополнительные ограничения из-за COVID-19

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Из-за роста заболеваемости COVID-19 регионы Северо-Западного федерального округа вводят дополнительные ограничения.

Петербургское управление Роспотребнадзора ужесточило требование к обязательной вакцинации: теперь оно касается 80% сотрудников сфер, которые связаны с работой с людьми. Оно затрагивает торговлю, общепит, курьеров, гостиничный бизнес, такси, общественный траанспорт и многие другие сферы. Ранее действовало требование о вакцинации 65% сотрудников. Первым компонентом вакцины работники должны привиться до 15 ноября, вторым - до 15 декабря.

Также в Петербурге обсуждают возможность введения QR-кода для посещения культурных, спортивных и конгрессно-выставочных мероприятий, а также музеев, театров и госучреждений. Ранее глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец заявил, что поддержит "любое ограничительное мероприятие, которое приведет к снижению заболеваемости".

В городе запрещены публичные мероприятия с числом участников более 75 человек, их нужно специально согласовывать. Участники выставок, конференций и семинаров должны иметь QR-коды после прививки, перенесенного заболевания или отрицательный ПЦР-тест. Нельзя проводить развлекательные мероприятия на объектах общественного питания. В ресторанах и кафе не работают детские комнаты.

В кинотеатрах и цирках доля зрителей не должна превышать 50%,в театрах и концертных залах - 75%. Для спортивных соревнований в октябре действует лимит в 30%. На экскурсиях не может быть более 20 участников. На регистрации брака в ЗАГСе может присутствовать не более 40 человек. Речные суда могут перевозить только 50% пассажиров от максимальной вместимости.

На территории Ленинградской области с 15 ноября вход в театры, кино, концертные площадки, ночные клубы, цирки, бассейны и на фитнес будет возможен при предъявлении QR-кода, или отрицательного результата ПЦР-теста давностью 72 часа. В жизненно необходимые объекты, такие как магазины, аптеки, поликлиники, учреждения образования, торговые центры "ковидный" документ не требуется. Кроме того, в регионе вводится обязательная вакцинация 100% сотрудников государственных и частных организаций.

В Архангельской области с 11 октября доступ в точки общественного питания, а также на массовые, досуговые, развлекательные и иные мероприятия в регионе возможен только при наличии QR-кода, в торговых центрах запрещена работа детских игровых комнат и тематических парков для несовершеннолетних. Кроме того, региональные власти обеспечат все медучреждения неограниченным количеством талонов на вакцинацию.

Власти Новгородской области с 12 октября ввели QR-коды на вход в рестораны, кафе, гостиницы, театры, кинотеатры, музеи, библиотеки, стадионы и в другие учреждения культуры, общественного питания и спортивные сооружения. Также в регионе ввели обязательную вакцинацию для сотрудников торговли, общественного питания, транспорта, ЖКХ, здравоохранения, социальной защиты, образования и сферы услуг. Все массовые мероприятия отменяются. Для неработающих новгородцев старше 65 лет вводится обязательная самоизоляция. При этом пенсионерам будут разрешаться прогулки на свежем воздухе и посещения продуктовых магазинов и аптек.

В Вологодской области доступ по QR-коду введен с 6 октября на диспансеризацию, медосмотры и оказание плановой медпомощи. С 1 ноября это требование вводится на посещение организаций общественного питания, кинотеатров, театров, концертных залов, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов, культурных, выставочных, просветительских мероприятий, досуговых, развлекательных, зрелищных мероприятий, спортивных мероприятий. Кроме того, власти ввели обязательную вакцинацию для сотрудников ряда сфер. С сегодняшнего дня в регионе закрыты на карантин все интернаты и дома престарелых, а также свыше 300 классов в школах - ученики продолжают обучение дистанционно.

В Калининградской области с 8 октября посещать кафе, рестораны, столовые и иные места общепита смогут лица, имеющие один из "ковидных" документов. Запрет не будет распространяться на гостиницы и отели, которые обслуживают туристов из других регионов страны.

С 16 октября все торгово-развлекательные центры области с торговой площадью более 300 кв. метров пускают людей только по QR-коду о вакцинации или о перенесённом коронавирусе. С 1 ноября в перечень мест, где посещение будет разрешено по QR-кодам, добавят бассейны, фитнес-центры, театры, филармонии, концертные залы, кинотеатры. В регионе введена обязательная вакцинация для организаций, работающих в сферах ЖКХ, управления многоквартирными домами, курьерской деятельности и доставки, туристской индустрии и частной охранной деятельности, для сотрудников предприятий в сфере перевозок организованных групп пассажиров, детских игровых комнат и развлекательных центров.

В Карелии с 15 октября вход в кафе, музеи, кинотеатры, фитнес-центры, гостиницы, бассейны и другие общественные места, а также массовые мероприятия, доступен с документом о вакцинации или перенесенном заболевании. Также кафе и рестораны, не имеющие паспорта коллективного иммунитета, смогут работать с 6 утра до часу ночи, кроме объектов дорожного сервиса на трассах, вокзалах, в аэропорту и столовых предприятий. С 1 ноября оказание плановой медицинской помощи будет доступно по одному из "ковидных" документов.

В Коми ограничения на вход без QR-кода действуют с 21 сентября только на спортивные и культурные мероприятия. Прививки против коронавируса в регионе в обязательном порядке должны сделать те, кто работает в сферах общественного питания, транспорта, ЖКХ, здравоохранения, социальной защиты, образования и сферы услуг, культурной сферы, досуговых мероприятий и почтовых отделений.

В Псковской области уже с 11 октября действует пропускная система по QR-кодам на посещение учреждений культуры. Вход в общественные места, в том числе в организации общественного питания, бассейны, досуговые, фитнес-организации будет доступен по документу с 1 ноября. Спортивные мероприятия, которые внесены в официальный план, в том числе отборочные игры профессиональных команд, могут проводиться, но без зрителей.

В Ненецком Автономном округе дополнительные ограничения по COVID-19 пока не введены, однако в нескольких селах наблюдается вспышка коронавирусной инфекции, из-за чего три села закрыты на карантин.

В Мурманской области QR-коды с 18 октября будут требоваться для посещения спортивных соревнований в закрытых помещениях. По данным оперштаба, альтернативой QR-коду может быть сертификат о вакцинации, справка о перенесенном не боле шести месяцев назад коронавирусе, справка об отрицательном результате ПЦР-теста. При этом такие требования не касаются детей младше 18 лет.

Кроме того, с 18 октября в торговых центрах Мурманской области вводят обязательную термометрию.

Посещение вышеуказанных мест по "ковидному" документу не распространяется на несовершеннолетних во всех регионах Северо-Запада.