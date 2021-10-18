Власти ЕАО готовятся ввести QR-коды для посещения кино и ТРЦ

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Власти Еврейской автономной области обсуждают возможность введения в регионе системы QR-кодов для допуска в культурно-досуговые учреждения, кинотеатры, большие торговые центры. Как сообщила пресс-служба администрации региона, прорабатывается алгоритм по их сверке.

QR-коды о вакцинации хотят ввести, чтобы ограничить распространение коронавирусной инфекции в местах массового скопления людей.

В сообщении отмечается, что по статистике большая часть заболевших заразилась коронавирусом в общественном транспорте, на втором месте по частоте заражения - магазины.

Эпидемиологическая ситуация в области ухудшается на протяжении последних трех недель, коэффициент распространения COVID-19 вырос до 1,2, хотя раньше был меньше единицы, отметил руководитель территориального управления Роспотребнадзора Павел Копылов.

"Новых случаев заболевания – от 240 до 278 в неделю. В коронавирусных госпиталях остается свободным не более 15% коечного фонда. Это связано не только с ростом заболеваемости, но и с тем, что течение болезни становится более тяжелым и долгим", - говорится в сообщении.

Единственным способом остановить распространение инфекции чиновники назвали вакцинацию.

11 октября в ЕАО ввели обязательную вакцинацию 80% персонала для ряда сфер деятельности. Руководителям предприятий предписано привить сотрудников первой дозой вакцины до 15 ноября, второй - до 15 декабря.