В Поморье ввели обязательную вакцинацию для работников транспорта и сферы услуг

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - В Архангельской области в перечень сфер деятельности, где введена обязательная вакцинация от COVID-19, включили транспорт, энергетику, сферу услуг и многофункциональные центры госуслуг, говорится в постановлении главного санитарного врача региона Тараса Носовского.

Также прививаться обязали вахтовиков, сотрудников учреждений культуры и спортивных центров.

15 июля в Поморье ввели обязательную вакцинацию для медработников, работников образовательной сферы, общепита, студенов техникумов и вузов старше 18 лет, членов экипажей рыбопромысловых судов, соцработников, государственных гражданских и муниципальных служащих и лиц, проживающих в организациях соцобслуживания.

С 11 октября в регионе были введены QR-коды для доступа в общепит и на массовые, досуговые, развлекательные и иные мероприятия.