В РФПИ заявили, что ждут инспекцию EMA в РФ в рамках одобрения "Спутника V" осенью

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев ожидает визита инспекции Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) в Россию в рамках процедуры одобрения вакцины "Спутник V" осенью.

"Ряд политиков считает, что в Европе не должно быть российских вакцин, но мы не слышим таких комментариев от EMA. Мы ждём, что они вернутся осенью для завершения инспекции", - сказал Дмитриев в интервью журналу The Fortune, опубликованном в пятницу.

По словам Дмитриева, в ходе последней инспекции в России у специалистов агентства не было замечаний к данным клинических исследований "Спутника V".

10 сентября российский источник сообщил "Интерфаксу", что эксперты EMA планируют приехать в РФ в третий раз для получения дополнительной информации, необходимой для регистрации "Спутника V".