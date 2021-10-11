РФПИ отрицает кражу технологии создателями "Спутника V"

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ), который продвигает российские вакцины от коронавируса, назвали фейком и откровенной ложью публикацию The Sun о том, будто бы создатели препарата "Спутник V" использовали похищенную формулу векторной вакцины производства Oxford/AstraZeneca.

В РФПИ добавили, что публикация бессмысленна и с научной точки зрения, поскольку препараты "Спутник V" и AstraZeneca "используют абсолютно разные платформы".

"Спутник V" основан на хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека, ранее также использованной центром им. Гамалеи при создании вакцин против вирусов Эбола и MERS, тогда как препарат AstraZeneca использует платформу аденовирусных векторов шимпанзе, напомнили в фонде.

Кроме того, "Спутник V" использует уникальный подход гетерогенного бустирования с помощью аденовируса человека 26 серотипа rAd26 и 5 серотипа rAd5, тогда как AstraZeneca и другие разработчики вакцин от COVID-19 применяют один и тот же препарат в двух дозах, добавили в РФПИ.

Публикация в The Sun неэтична и наносит ущерб всеобщим усилиям по борьбе с коронавирусом, считают в фонде.

Там также напомнили, что создатели "Спутника V" и вакцины AstraZeneca проводят совместные исследования совместимости этих препаратов и уже имеют предварительные результаты по безопасности и эффективности комбинации.

По версии The Sun, формулу вакцины, разработанной Oxford и AstraZeneca, похитили российские шпионы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал The Sun "глубоко ненаучным" изданием.