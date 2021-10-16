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В колонии во Владикавказе, где заключенные устроили беспорядки, произошло возгорание

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Пожар произошел на территории владикавказской колонии, где в пятницу заключенные устроили беспорядки, его удалось потушить, сообщил уполномоченный по правам человека в республике Северная Осетия Тамерлан Цгоев, который встретился с осужденными.

"На определенном этапе произошло возгорание внутри колонии, где находится изолятор со спецусловиями. Дали возможность сотрудникам поработать, пожарная машина заехала, я видел, как это все потушили, не сказать, что прямо большое возгорание было, но потушили", - приводятся слова Цгоева в публикации в Telegram-канале национальной телекомпании РСО-Алания "Осетия-Ирыстон".

Он отметил, что на момент 02:00 мск ситуация в колонии стабильная, пострадавших, раненых нет.

Ранее сообщалось, что в пятницу несколько сотен заключенных в исправительной колонии №1 во Владикавказе устроили беспорядки. Туда стянуты дополнительные силы для подавления бунта.

В оперативном штабе работают над вопросом урегулирования проблемной ситуации.

Во ФСИН заявили, что в колонии принимаются меры по стабилизации обстановки. Причиной беспорядков, по данным ведомства, стали плановые обыскные мероприятия, в ходе которых двое осужденных отказались подчиниться законным требованиям сотрудников и спровоцировали других заключенных.

Владикавказ ИК-1 ФСИН Северная Осетия

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