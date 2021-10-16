В УФСИН заявили, что к американцу Полу Уилану не применяли силу в колонии

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - К осужденному в РФ за шпионаж американцу Полу Уилану ни разу за время его пребывания в мордовской колонии не применялись сила или спецсредства, в его медсправке нет сведений о телесных повреждениях, говорится в ответе регионального УФСИН адвокату Уилана Ольге Карловой.

"За время отбывания наказания в ИК-17 осужденный Уилан с устными и письменными обращениями, заявлениями об угрозе его жизни и здоровью к сотрудникам администрации не обращался. Какой-либо информации об оказании на него физического и морального давления со стороны осужденных и сотрудников не поступало. За время отбывания наказания в ИК-17 в отношении осужденного Уилана физическая сила, специальные средства не применялись", - говорится в ответе службы, с текстом которого ознакомился "Интерфакс".

Карлова обращалась в УФСИН после того, как получила письмо от брата Уилана Дэвида, "в котором он говорит, что 10 сентября Пола ударили, когда он находился в здании администрации колонии". По словам брата, Уилан рассказал о случившемся родителям в ходе телефонного звонка.

В ответе УФСИН адвокату говорится, что 20 сентября Уилан был осмотрен фельдшером, в результате осмотра телесных повреждений не выявлено. Кроме того, там сообщили, что информация о том, что Уилана ударили, не подтвердилась по итогам изучения видеоархива колонии.

Со своей стороны Дэвид Уилан сообщил "Интерфаксу", что американские дипломаты также ознакомились с видео из колонии и убедились, что инцидент стал "результатом недопонимания".

Мосгорсуд 15 июня 2020 года приговорил Уилана, который является гражданином США, Ирландии и Канады, а также поданным Великобритании, к 16 годам заключения в колонии строгого режима за шпионаж. Уилан не признал вину, однако приговор решил не обжаловать, поскольку надеялся, что его обменяют. Уилан отбывает наказание в мордовской исправительной колонии №17.

Адвокаты американца ранее заявили "Интерфаксу", что Уилан не рассчитывает, что США пойдут на его обмен, а надеется на "добрую волю президента Владимира Путина". По мнению Уилана, в ответ американские власти в рамках взаимности могут отправить в Россию находящихся в американской тюрьме Виктора Бута и Константина Ярошенко.