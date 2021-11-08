Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Адвокат сообщил, что РФ и США приостановили переговоры о возвращении Уилана

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Какие-либо переговоры о возвращении осужденного за шпионаж американца Пола Уилана между Россией и США в настоящее время не ведутся, сообщил "Интерфаксу" его адвокат Владимир Жеребенков.

"По моей информации все переговоры, в том числе о возможном обмене, выдаче или помиловании Уилана сейчас не ведутся, все приостановлено", - сказал адвокат.

Он уточнил, что это, по его мнению, связано с тем, что в США "Уилана считают заложником".

Вместе с тем, Жеребенков отметил, что "без признания американской стороной российского приговора Уилан вряд ли будет выдан США".

Мосгорсуд 15 июня 2020 года приговорил Уилана, который является гражданином США, Ирландии и Канады, а также поданным Великобритании, к 16 годам заключения в колонии строгого режима за шпионаж. Уилан не признал вину, однако приговор решил не обжаловать, поскольку надеялся, что его обменяют. Уилан отбывает наказание в мордовской исправительной колонии №17.

Адвокаты американца ранее заявили "Интерфаксу", что Уилан не рассчитывает, что США пойдут на его обмен, а надеется на "добрую волю президента Владимира Путина". По мнению Уилана, в ответ американские власти в рамках взаимности могут отправить в Россию находящихся в американской тюрьме Виктора Бута и Константина Ярошенко.

Владимир Жеребенков Пол Уилан США

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Минцифры объяснило техсбоем "обнуление" сертификатов о вакцинации

Пандемия коронавируса

На "Госуслугах" срок действия сертификатов о вакцинации сократился вдвое

На "Госуслугах" срок действия сертификатов о вакцинации сократился вдвое
Пандемия коронавируса

В ДФО перестали действовать сертификаты о ковид-прививке на "Госуслугах"

Пандемия коронавируса

Более 20% коечного фонда в Приморье перепрофилировали под пациентов с COVID-19

Более 20% коечного фонда в Приморье перепрофилировали под пациентов с COVID-19

Что произошло за день: воскресенье, 7 ноября

Ребенок, забравшийся на вагон поезда в Саратовской области, погиб от удара током

Пандемия коронавируса

В армии РФ COVID-летальность оказалась в 45 раз ниже общероссийской

В армии РФ COVID-летальность оказалась в 45 раз ниже общероссийской

Шойгу сообщил о слежении военных РФ за кораблями США в Черном море

Подмосковная полиция проверит сигнал о конфликте со стрельбой при ремонте лифта

Пандемия коронавируса

Суточная COVID-заболеваемость в России опустилась ниже 40 тыс. случаев

Суточная COVID-заболеваемость в России опустилась ниже 40 тыс. случаев
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });