Адвокат сообщил, что РФ и США приостановили переговоры о возвращении Уилана

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Какие-либо переговоры о возвращении осужденного за шпионаж американца Пола Уилана между Россией и США в настоящее время не ведутся, сообщил "Интерфаксу" его адвокат Владимир Жеребенков.

"По моей информации все переговоры, в том числе о возможном обмене, выдаче или помиловании Уилана сейчас не ведутся, все приостановлено", - сказал адвокат.

Он уточнил, что это, по его мнению, связано с тем, что в США "Уилана считают заложником".

Вместе с тем, Жеребенков отметил, что "без признания американской стороной российского приговора Уилан вряд ли будет выдан США".

Мосгорсуд 15 июня 2020 года приговорил Уилана, который является гражданином США, Ирландии и Канады, а также поданным Великобритании, к 16 годам заключения в колонии строгого режима за шпионаж. Уилан не признал вину, однако приговор решил не обжаловать, поскольку надеялся, что его обменяют. Уилан отбывает наказание в мордовской исправительной колонии №17.

Адвокаты американца ранее заявили "Интерфаксу", что Уилан не рассчитывает, что США пойдут на его обмен, а надеется на "добрую волю президента Владимира Путина". По мнению Уилана, в ответ американские власти в рамках взаимности могут отправить в Россию находящихся в американской тюрьме Виктора Бута и Константина Ярошенко.