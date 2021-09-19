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Брат Пола Уилана сообщил, что его ударили в колонии

Брат Пола Уилана сообщил, что его ударили в колонии
Пол Уилан
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Защита осужденного за шпионаж в РФ американца Пола Уилана обратилась в генпрокуратуру и ФСИН России с просьбой разобраться, кто ударил их подзащитного в колонии, где американец отбывает наказание.

"Я получила письмо от Дэвида, в котором он говорит, что 10 сентября Пола ударили, когда он находился в здании администрации колонии. По его словам, это все записано на видео и кто-то даже может это подтвердить", - сообщила "Интерфаксу" в воскресенье адвокат американца Ольга Карлова.

По словам брата, Уилан рассказал о случившемся родителям в ходе телефонного звонка.

"Я уже подала в генпрокуратуру и ФСИН России по данному факту жалобу, в которой прошу их разобраться в данной ситуации и привлечь виновного к установленной законом ответственности", - заявила адвокат.

Мосгорсуд 15 июня 2020 года приговорил Уилана, который является гражданином США, Ирландии и Канады, а также подданным Великобритании, к 16 годам заключения в колонии строгого режима за шпионаж.

Уилан не признал вину, однако приговор решил не обжаловать, поскольку надеялся, что его обменяют. В настоящее время он отбывает наказание в мордовской исправительной колонии №17.

Адвокаты американца ранее заявили "Интерфаксу", что Уилан не рассчитывает, что США пойдут на его обмен, а надеется на "добрую волю президента Владимира Путина". По мнению Уилана, в ответ власти США в рамках взаимности могут отправить в Россию находящихся в американской тюрьме Виктора Бута и Константина Ярошенко.

Пол Уилан ФСИН

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