Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Ситуация во владикавказской колонии стабилизировалась после бунта

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Обстановка в колонии во Владикавказе стабилизирована после бунта заключенных, сообщили в пресс-бюро Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

"Ни среди сотрудников, ни среди осужденных пострадавших нет", - говорится в сообщении пресс-бюро, поступившем в субботу в "Интерфакс".

В ведомстве отметили, что для установления причин и обстоятельств случившегося в регион вылетела комиссия ФСИН России во главе с заместителем директора ФСИН Рустамом Степаненко.

"На территории учреждения работают сотрудники УФСИН, прокуратуры и следственного комитета. Проводится оценка ущерба", - говорится в пресс-релизе.

Накануне несколько сотен заключенных в исправительной колонии №1 во Владикавказе устроили беспорядки.

Во ФСИН заявили, что причиной конфликта стали плановые обыски, в ходе которых двое осужденных отказались подчиниться законным требованиям сотрудников и спровоцировали других заключенных.

Уполномоченный по правам человека в Северной Осетии Тамерлан Цгоев после встречи с заключенными сообщил "Интерфаксу", что пострадавших в результате инцидента нет.

Ранее сообщалось, что к колонии стянуты дополнительные силы правоохранительных органов для подавления бунта.

Владикавказ

Новости по теме

Новости

В МЧС сочли поджог наиболее вероятной причиной торфяного пожара в Екатеринбурге

В колонии во Владикавказе, где заключенные устроили беспорядки, произошло возгорание

К колонии во Владикавказе для подавления бунта стянули дополнительные силы

Беспорядки в колонии во Владикавказе произошли в ходе обысков в камерах

Во Владикавказе в колонии несколько человек пострадали в беспорядках

Что произошло за день: пятница, 15 октября

Учредители "Росбалта" и Republic признаны иноагентами

Учредители "Росбалта" и Republic признаны иноагентами

На развитие водородной энергетики в РФ за три года выделят 9 млрд руб.

МКС развернуло на 57 градусов при тестировании двигателей "Союза МС-18"

Путин принял участие в переписи населения через интернет

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });