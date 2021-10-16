Ситуация во владикавказской колонии стабилизировалась после бунта

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Обстановка в колонии во Владикавказе стабилизирована после бунта заключенных, сообщили в пресс-бюро Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

"Ни среди сотрудников, ни среди осужденных пострадавших нет", - говорится в сообщении пресс-бюро, поступившем в субботу в "Интерфакс".

В ведомстве отметили, что для установления причин и обстоятельств случившегося в регион вылетела комиссия ФСИН России во главе с заместителем директора ФСИН Рустамом Степаненко.

"На территории учреждения работают сотрудники УФСИН, прокуратуры и следственного комитета. Проводится оценка ущерба", - говорится в пресс-релизе.

Накануне несколько сотен заключенных в исправительной колонии №1 во Владикавказе устроили беспорядки.

Во ФСИН заявили, что причиной конфликта стали плановые обыски, в ходе которых двое осужденных отказались подчиниться законным требованиям сотрудников и спровоцировали других заключенных.

Уполномоченный по правам человека в Северной Осетии Тамерлан Цгоев после встречи с заключенными сообщил "Интерфаксу", что пострадавших в результате инцидента нет.

Ранее сообщалось, что к колонии стянуты дополнительные силы правоохранительных органов для подавления бунта.