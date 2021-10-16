Ситуация во владикавказской колонии стабилизировалась после бунта
Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Обстановка в колонии во Владикавказе стабилизирована после бунта заключенных, сообщили в пресс-бюро Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).
"Ни среди сотрудников, ни среди осужденных пострадавших нет", - говорится в сообщении пресс-бюро, поступившем в субботу в "Интерфакс".
В ведомстве отметили, что для установления причин и обстоятельств случившегося в регион вылетела комиссия ФСИН России во главе с заместителем директора ФСИН Рустамом Степаненко.
"На территории учреждения работают сотрудники УФСИН, прокуратуры и следственного комитета. Проводится оценка ущерба", - говорится в пресс-релизе.
Накануне несколько сотен заключенных в исправительной колонии №1 во Владикавказе устроили беспорядки.
Во ФСИН заявили, что причиной конфликта стали плановые обыски, в ходе которых двое осужденных отказались подчиниться законным требованиям сотрудников и спровоцировали других заключенных.
Уполномоченный по правам человека в Северной Осетии Тамерлан Цгоев после встречи с заключенными сообщил "Интерфаксу", что пострадавших в результате инцидента нет.
Ранее сообщалось, что к колонии стянуты дополнительные силы правоохранительных органов для подавления бунта.