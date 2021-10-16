Зачинщиков бунта во Владикавказе распределят по другим колониям

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Принято решение распределить устроивших беспорядки в ИК №1 Владикавказа (Северная Осетия) заключенных по другим колониям, сообщил "Интерфаксу" в субботу информированный источник.

"Решается вопрос о распределении устроивших беспорядки осужденных в колонии соседних регионов. Такое решение принято, чтобы не допустить беспорядков в будущем. Их отправка может начаться уже в ближайшее время", - сказал он.

Накануне несколько сотен заключенных в исправительной колонии №1 во Владикавказе устроили беспорядки.

В ФСИН заявили, что причиной конфликта стали плановые обыски, в ходе которых двое осужденных отказались подчиниться законным требованиям сотрудников и спровоцировали других заключенных.

В настоящее время обстановка в колонии во Владикавказе стабилизирована после бунта заключенных, в результате инцидента никто не пострадал.

В ведомстве отметили, что для установления причин и обстоятельств случившегося в регион вылетела комиссия ФСИН России во главе с заместителем директора ФСИН Рустамом Степаненко.

Между тем, Следственный комитет РФ по Северной Осетии возбудил уголовное дело после беспорядков во владикавказской колонии. Как сообщила в субботу пресс-служба ведомства, накануне примерно в 15:30 в ИК №1 УФСИН России по РСО-Алания "не менее двухсот человек, отбывающих наказание в указанном исправительном учреждении, приняли участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся погромами и уничтожением имущества".

Дело возбуждено по ч.ч. 1, 2 ст. 212 УК РФ (организация и участие в массовых беспорядках). В настоящее время проводятся следственные действия, устанавливаются обстоятельства произошедшего.