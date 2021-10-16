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Число пострадавших в аварии в Нижнем Новгороде превысило 20 человек

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - В результате ДТП с участием двух автобусов и грузовика в Нижнем Новгороде за медицинской помощью обратились 24 человека, сообщили журналистам в субботу в министерстве здравоохранения Нижегородской области.

"Одному пострадавшему помощь оказана на месте, от госпитализации отказался. 23 человека доставлены в приемное отделение областной клинической больницы имени Н.А.Семашко", - рассказали в ведомстве.

Ранее сообщалось о 18 пострадавших.

После осмотра медиков трое были госпитализированы, шесть человек с легкими травмами отправлены на амбулаторное лечение. Еще 14 человек продолжают обследование в приемном отделении.

"Из числа госпитализированных двое - в тяжелом состоянии, им проводятся экстренные операции по поводу тяжелых сочетанных травм, травм позвоночника и открытого перелома предплечья и кисти. Один - в состоянии средней степени тяжести, закрытая черепно-мозговая травма, госпитализирован в травматологическое отделение", - сообщили в Минздраве.

ДТП произошло на улице Мирошникова в Московском районе города в субботу днем.

Водитель грузовика, выезжая с прилегающей территории, не уступил дорогу, в результате чего его машина столкнулась с автобусом, а тот - с маршрутным такси.

Нижний Новгород

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