Поисковые машины-вездеходы выдвинулись в район посадки "Союза" с Пересильд

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Поисково-спасательные машины-амфибии "Синяя птица" Центрального военного округа (ЦВО) выдвинулись из казахстанских городов Жезказган и Каралык в основной и запасной районы посадки спускаемого аппарата пилотируемого корабля "Союз МС-18", сообщает пресс-служба ЦВО в субботу.

В составе колонны есть специальный кран для эвакуации спускаемого аппарата. Две машины уже находятся в запасном районе посадки в Казахстане.

Как сообщалось, посадка спускаемого аппарата корабля "Союз МС-18", на котором на Землю вернутся космонавт Олег Новицкий, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, запланирована на утро 17 октября. Съемочная группа, прибывшая на МКС 5 октября, работала над фильмом с рабочим названием "Вызов".

В обеспечении посадки от Центрального военного округа задействовано 200 военнослужащих, 12 вертолетов Ми-8МТВ5-1, три самолета Ан-12 и Ан-26, около 20 единиц специальной техники, в том числе пять поисково-эвакуационных машин-амфибия "Синяя птица".