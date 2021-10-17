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Рогозин заявил, что приземление "киноэкипажа" произошло без замечаний

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Возвращение на Землю актрисы Юлии Пересильд, режиссера Клима Шипенко и космонавта Олега Новицкого с Международной космической станции (МКС) прошло штатно, сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

В РоссииСпускаемый аппарат "Союза" с киноэкипажем приземлился в КазахстанеСпускаемый аппарат "Союза" с киноэкипажем приземлился в КазахстанеЧитать подробнее

"Все отлично, все штатно, замечаний не было", - сказал Рогозин во время трансляции на "Роскосмос ТВ".

Утром в воскресенье спускаемый аппарат "Союза МС-18" со съемочной группой фильма "Вызов" успешно приземлился в Казахстане. Пересильд, Шипенко и Новицкий уже покинули спускаемый аппарат космического корабля. По данным "Роскосмоса", самочувствие экипажа хорошее.

В обеспечении посадки аппарата от Центрального военного округа задействовано около 200 военнослужащих, 12 вертолетов Ми-8МТВ5-1, три самолета Ан-12 и Ан-26, а также около 20 единиц спецтехники, в том числе пять поисково-эвакуационных машин-амфибия "Синяя птица".

Пересильд и Шипенко прибыли на МКС 5 октября для съемок фильма с рабочим названием "Вызов". Кинокартина рассказывает о девушке-враче, которой в силу драматических обстоятельств приходится за месяц подготовиться к полету и отправиться на МКС для спасения космонавта. Картина "Вызов" будет создана совместно госкорпорацией "Роскосмос", "Первым каналом" и студией Yellow, Black and White.

Ракета со съемочной группой стартовала к МКС

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Съемки фильма на МКС будут профинансированы "Первым каналом", часть работ будет профинансирована "Главкосмосом" за счет средств, полученных от коммерческой деятельности. На фото: генеральный директор Первого канала Константин Эрнст и член экипажа актриса Юлия Пересильд.Ракета-носитель "Союз-2.1а" с транспортным пилотируемым кораблем "Союз МС-19" штатно стартовала в 11:55 по московскому времени с космодрома БайконурВ основной экипаж утверждены актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко (справа) и командир МКС-66, космонавт Роскосмос Антон Шкаплеров (в центре)Полет корабля пройдет по сверхкороткой двухвитковой схеме и займет 3 часа 17 минут. Стыковку корабля с модулем "Рассвет" МКС осуществят в 15:12 по Москве.Съемочная группа проекта "Вызов" займется съемками первого художественного фильма в космосе. На фото: актриса Юлия Пересильд в автобусе перед запуском ракеты-носителя "Союз-2.1а".Родные и друзья звездного киноэкипажа собрались в наблюдательном пункте на Байконуре. На фото: телеведущий Иван Ургант и его супруга Наталья Кикнадзе.Экипаж вернется на Землю 17 октября. На фото: режиссер Клим Шипенко перед запуском ракеты-носителя "Союз-2.1а".
Съемки фильма на МКС будут профинансированы "Первым каналом", часть работ будет профинансирована "Главкосмосом" за счет средств, полученных от коммерческой деятельности. На фото: генеральный директор Первого канала Константин Эрнст и член экипажа актриса Юлия Пересильд.
МКС Роскосмос Союз МС-18 Юлия Пересильд Клим Шипенко Дмитрий Рогозин

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