Рогозин заявил, что приземление "киноэкипажа" произошло без замечаний

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Возвращение на Землю актрисы Юлии Пересильд, режиссера Клима Шипенко и космонавта Олега Новицкого с Международной космической станции (МКС) прошло штатно, сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Все отлично, все штатно, замечаний не было", - сказал Рогозин во время трансляции на "Роскосмос ТВ".

Утром в воскресенье спускаемый аппарат "Союза МС-18" со съемочной группой фильма "Вызов" успешно приземлился в Казахстане. Пересильд, Шипенко и Новицкий уже покинули спускаемый аппарат космического корабля. По данным "Роскосмоса", самочувствие экипажа хорошее.

В обеспечении посадки аппарата от Центрального военного округа задействовано около 200 военнослужащих, 12 вертолетов Ми-8МТВ5-1, три самолета Ан-12 и Ан-26, а также около 20 единиц спецтехники, в том числе пять поисково-эвакуационных машин-амфибия "Синяя птица".

Пересильд и Шипенко прибыли на МКС 5 октября для съемок фильма с рабочим названием "Вызов". Кинокартина рассказывает о девушке-враче, которой в силу драматических обстоятельств приходится за месяц подготовиться к полету и отправиться на МКС для спасения космонавта. Картина "Вызов" будет создана совместно госкорпорацией "Роскосмос", "Первым каналом" и студией Yellow, Black and White.