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В Екатеринбурге потушили часть очагов торфяного пожара

В Екатеринбурге потушили часть очагов торфяного пожара
Смог над Екатеринбургом
Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Пожарные смогли ликвидировать десять очагов торфяного пожара в Екатеринбурге, но 17 все еще горят, сообщает пресс-служба регионального Главного управления МЧС.

Начальник Главного управления МЧС по Свердловской области Виктор Теряев уточнил, что из 17 очагов сейчас шесть крупных, остальные - мелкие. По его словам, проведена опашка и закольцовка всей площади пожара.

На месте пожара работают 292 человека и 50 единиц техники.

Пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора, в свою очередь, сообщила в воскресенье, что в воздухе в микрорайоне Солнечном зафиксировано превышение предельно допустимого содержания мелкодисперсной пыли PM 2,5 (в 1,2 раза) и оксида углерода (в 1,4 раза). Остальные показатели соответствуют нормативам.

Ранее несколько районов Екатеринбурга накрыло смогом из-за тлеющего на площади порядка 120 га торфяника около микрорайона Солнечный. По данным на утро четверга, сохранялось тление разрозненных очагов общей площадью 4,8 га, в субботу, по данным МЧС, таких очагов было зафиксировано 27.

Местные власти 15 октября ввели режим ЧС локального характера на территории, прилегающей к Солнечному микрорайону Екатеринбурга.

МЧС для тушения огня привлекало дополнительные силы. Наиболее вероятная причина возгорания - поджог.

Екатеринбу

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