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Превышение концентрации вредных веществ перестали фиксировать в Екатеринбурге

Рядом с городом уже больше недели тлеет торфяник

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - В пробах атмосферного воздуха в Екатеринбурге, где более недели тушат тлеющий торфяник, не зафиксировано превышения предельно допустимых концентраций (ПДК) вредных веществ, сообщает региональное управление Роспотребнадзора в среду.

"Согласно результатам исследований проб, отобранных по адресам улица Счастливая, 6, улица Мичурина, 98, улица Родонитовая, 21, улица Репина, 101, улица Михеева, 2, на ЕКАДе, в атмосферном воздухе не выявлено превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ", - говорится в сообщении.

Больше недели назад несколько районов Екатеринбурга накрыло смогом из-за тлеющего на площади порядка 120 га торфяника вблизи микрорайона Солнечный, жители жаловались на запах гари. Роспотребнадзор в течение нескольких дней сообщал о превышении ПДК вредных веществ в ряде микрорайонов города.

Местные власти 15 октября ввели режим ЧС локального характера на территории, прилегающей данному микрорайону.

К 19 октября площадь тления сократилась до 3,8 га, число очагов - с 28 до восьми.

В МЧС назвали наиболее вероятной причиной возгорания поджог.

Смог в Екатеринбурге

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Екатеринбург

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