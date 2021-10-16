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В МЧС поджог сочли наиболее вероятной причиной торфяного пожара в Екатеринбурге

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Пожарные продолжают тушить очаги тления торфяника в Екатеринбурге, наиболее вероятная причина возгорания - поджог, сообщает пресс-служба регионального Главного управления МЧС в субботу.

"За сутки ликвидировано пять очагов торфяного пожара, продолжают действовать 27 очагов. Наиболее вероятной причиной возникновения пожара специалисты МЧС России считают поджог", - говорится в сообщении.

По данным МЧС, к месту тушения торфяника дополнительно проложены пять магистральных линий для подачи воды. Ход тушения пожара контролирует начальник Главного управления МЧС по Свердловской области Виктор Теряев.

"На данный момент сил и средств на пожаре достаточно. Сегодня мы незначительно, но увеличиваем группировку сил и средств на данном пожаре. Будет задействовано 176 человек личного состава и 44 единицы техники, от МЧС - 105 человек и 22 единицы техники", - отметил он.

По его словам, предельно допустимая концентрация вредных веществ в воздухе не превышена, за исключением мелкодисперсной пыли на 1,06%.

Вместе с тем, по данным регионального управления Роспотребнадзора, в екатеринбургском микрорайоне Солнечный, рядом с которым тлеет торфяник, зафиксировано превышение допустимого содержания оксида углерода в полтора раза.

"Согласно результатам исследований проб, отобранных по адресу улица Счастливая, 6 в атмосферном воздухе превышено предельно допустимое содержание мелкодисперсной пыли PM 2,5 (в 1,4 раза), РМ 10 (в 1,3), оксида углерода (в 1,6 раза). Остальные показатели соответствуют гигиеническим нормативам", - говорится в сообщении ведомства в субботу.

Жители близлежащего к Солнечному микрорайона Вторчермет сообщили "Интерфаксу", что утром в субботу на улице вновь пахнет гарью.

Ранее сообщалось, что несколько районов Екатеринбурга в понедельник накрыло смогом из-за тлеющего на площади около 120 га торфяника около микрорайона Солнечный. На утро четверга на месте сохранялось тление разрозненных очагов общей площадью 4,8 га, в пятницу в отдельных районах города наблюдался туман с легким запахом гари.

Местные власти 15 октября ввели режим ЧС локального характера на территории, прилегающей к Солнечному микрорайону Екатеринбурга в районе горения торфа.

МЧС для тушения огня привлекало дополнительные силы. В частности, курсантов Уральского института государственной противопожарной службы МЧС России.

МЧС Екатеринбург

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