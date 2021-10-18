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Россельхознадзор не обнаружил опасных фикотоксинов в моллюсках у берегов Приморья

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Лаборатория Россельхознадзора не обнаружила опасных для людей фикотоксинов в моллюсках, выловленных в Амурском заливе в Приморье, сообщила пресс-служба управления ведомства по Приморскому краю и Сахалинской области.

"Исследования выполнены в рамках обращения ООО "Акватехнологии", которое занимается переработкой и реализацией, в том числе живых моллюсков, предназначенных на экспорт", - говорится в сообщении.

В ходе исследований проб живого моллюска анадара сотрудники токсико-биохимического отдела Приморской межобластной ветеринарной лаборатории исключили наличие 28 видов фикотоксинов.

В начале октября в управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области поступило обращение от Центра мониторинга вредоносных микроводорослей Национального научного центра морской биологии им. А.В. Жирмунского Дальневосточного отделения РАН по факту обнаружения в водах побережья Приморского края микроводорослей, которые продуцируют опасные фикотоксины.

На указанной в обращении территории Амурского залива добываются устрицы, мидии, анадары и мактры.

По данным ученых, проведенные 5-6 октября анализы не выявили клеток этого вида микроводорослей в Амурском заливе. Пробы живого моллюска анадара были отобраны и переданы для исследования 4 октября, что подтверждает данные ученых о том, что опасные водоросли находились в Амурском заливе короткий промежуток времени.

Приморский край Россельхознадзор Амурский залив

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