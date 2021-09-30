У побережья Приморья рекордно выросла концентрация токсичной водоросли

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Ученые впервые обнаружили у берегов Приморья рекордно высокую концентрацию микроводоросли, выделяющей опасные токсины.

"Мы направили официальное письмо в управление Россельхознадзора с уведомлением о факте обнаружения в водах побережья Приморского края, в частности, в Амурском заливе, микроводорослей, которые продуцируют опасные фитотоксины, подлежащие контролю", - , сообщила "Интерфаксу" Татьяна Орлова, руководитель Центра мониторинга вредоносных микроводорослей Национального научного центра морской биологии им. А.В. Жирмунского.

По ее словам, ученые обнаружили, что концентрация водоросли, представляющей потенциальную опасность как источник паралитических токсинов, в Амурском заливе почти в двести раз превышает предельно допустимое значение.

"Это не означает что вся морская продукция загрязнена токсином, это надо проверять. Ситуация требует контроля реализуемой продукции. Мы обязаны проинформировать госорганы, чтобы были приняты меры по проверке и контролю продукции, так как существует потенциальная угроза", - сказала она, добавив, что активно накапливают этот токсин двустворачатые моллюски - мидии, устрицы.

Данный нервнопаралитический токсин не опасен для моллюсков, однако он представляет угрозу для людей, животных, птиц, которые его съедят. "Этот токсин, как и все токсины, продуцируемые микроводорослями, не имеет антидота, он не исчезает при термообработке", - сказала Орлова.

По ее словам, цветение микроводоросли внешне практически не проявляется, цвет воды не изменяется. Столь высокая концентрация данного вида микроводоросли у берегов Владивостока отмечается впервые.

Ученые предполагают, что этот вид пришел к берегам Приморья с юга Японского моря, возможно, от побережья Кореи, Японии, а его активное размножение спровоцировало аномально жаркое лето в Приморье, когда вода в Амурском заливе прогревалась до рекордных значений.

Специалисты центра проведут генетические исследования микроводоросли, установят причины аномально высокой концентрации этого вида, а также проверят его способность выделять токсины.

В центре мониторинга вредоносных микроводорослей более 30 лет ведется мониторинг микроводорослей, в том числе вызывающих "красные приливы", видов, которые могут продуцировать опасные соединения. Ученые отмечают, что в последние годы увеличились интенсивность, продолжительность цветения и разнообразие микроводорослей, которые вызывают "красные приливы". Это связано и с изменениями климата, и с влиянием человека.

Как сообщалось, на Камчатке в конце сентября 2020 года местные жители и серферы стали жаловаться на загрязнение акватории в районе Авачинской бухты и Халактырского пляжа. Сообщалось о необычном цвете воды и массовой гибели морских животных, поступали жалобы на першение в горле и ожоги роговицы глаз после купания.

В качестве одной из приоритетных версий явления ученые называли так называемый красный прилив - опасное явление, вызванное скоплением микроскопических водорослей, выделяющих токсины.

Позднее вице-президент РАН Андрей Адрианов подтвердил, что причиной массовой гибели животных на Камчатке стали природные факторы - воздействие токсинов, выделяемых микроводорослями, а также образование массовых заморов на морском дне из-за существенного обеднения воды кислородом.