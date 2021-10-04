В Приморье проверят производителей морепродуктов после сообщения о токсичных водорослях

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Россельхознадзор в Приморье собирается внепланово проверить производителей и добытчиков морепродуктов после поступившего сообщения о рекордно высокой концентрации токсичных микроводорослей у берегов региона, сообщили в понедельник "Интерфаксу" в пресс-службе управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

"Управлением будут направлены материалы в прокуратуру Приморского края для согласования и проведения внеплановых проверок по выявленным фактам производства и добыче морепродукции, а также точек ее реализации и последующему отбору проб образцов для проведения исследований", - сказал представитель пресс-службы.

По информации управления, на указанной в обращении ученых территории Амурского залива добываются устрицы, мидии, анадары и мактры.

В подведомственной Россельхознадзору ФГБУ "Приморская межобластная ветеринарная лаборатория" есть необходимое оборудование - хромато-масс-спектрометр - для проведения испытаний на наличие опасных фитотоксинов, продуцируемых микроводорослями. Лаборатория готова провести полный спектр лабораторных испытаний для обеспечения качества и безопасности морепродукции.

Как сообщалось, на прошлой неделе специалисты Центра мониторинга вредоносных микроводорослей Национального научного центра морской биологии им. А.В. Жирмунского Дальневосточного отделения РАН впервые обнаружили у берегов Приморья рекордно высокую концентрацию микроводоросли, выделяющей опасные токсины. Ученые проинформировали об этой управление Россельхознадзор, сообщив что на момент исследований концентрация водоросли, представляющей потенциальную опасность как источник паралитических токсинов, в Амурском заливе концентрации почти в двести раз превышала ПДК. Руководитель центра Татьяна Орлова сообщила "Интерфаксу", что эта ситуация требует проверки реализуемой продукции, так как существует потенциальная угроза отравления при употреблении в пищу морепродуктов.

Специалисты центра проведут генетические исследования микроводоросли, установят причины аномально высокой концентрации этого вида, а также проверят его способность выделять токсины.

В центре мониторинга вредоносных микроводорослей более 30 лет ведется мониторинг микроводорослей, в том числе вызывающих "красные приливы", видов, которые могут продуцировать опасные соединения. Ученые отмечают, что в последние годы увеличились интенсивность, продолжительность цветения и разнообразие микроводорослей, которые вызывают "красные приливы". Это связано и с изменениями климата, и с влиянием человека.

На Камчатке в конце сентября 2020 года местные жители и серферы стали жаловаться на загрязнение акватории в районе Авачинской бухты и Халактырского пляжа. Сообщалось о необычном цвете воды и массовой гибели морских животных, поступали жалобы на першение в горле и ожоги роговицы глаз после купания. В качестве одной из приоритетных версий явления ученые называли так называемый красный прилив - опасное явление, вызванное скоплением микроскопических водорослей, выделяющих токсины.

Позднее вице-президент РАН Андрей Адрианов подтвердил, что причиной массовой гибели животных на Камчатке стали природные факторы - воздействие токсинов, выделяемых микроводорослями, а также образование массовых заморов на морском дне из-за существенного обеднения воды кислородом.