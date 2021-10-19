Обязательную вакцинацию ввели для отдельных категорий в Белгородской области

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор ввел обязательную вакцинацию против коронавируса для отдельных категорий населения Белгородской области, следует из постановления регионального ведомства.

Решение принято в связи с ухудшением эпидситуации по коронавирусу: за последние две недели темп прироста заболеваемость в регионе составил 23,1%.

Так, прививку должны сделать люди 60 лет и старше, работники сферы услуг за исключением медиков и педагогов, работники МФЦ, работники организаций транспорта и энергетики, полицейские, пограничники, таможенники, вахтовики и волонтеры.

Первая прививка должна быть сделана до 15 ноября, вторая - до 15 декабря.