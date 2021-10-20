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Ставрополье введет обязательную вакцинацию для сотрудников общепита

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Власти Ставропольского края все-таки решили ввести обязательную вакцинацию для работников общепита и сфер, в которых у людей много контактов, объявил в инстаграме глава региона Владимир Владимиров.

Он объяснил, что это решение продиктовано ростом числа зараженных и летальных исходов от COVID-19.

При этом, по его словам, темпы вакцинации в регионе также растут и возвращаются к 10 тысячам прививок в сутки.

С начала пандемии в крае выявили 93 100 случаев заражения коронавирусом, умерли более 3600 заболевших.

Хроника 09 января 2020 года – 20 октября 2021 годаПандемия коронавируса
Ставропольский край Владимир Владимиров коронавирус

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