"Эхо Москвы" и главред сайта за полгода оштрафованы на 500 тыс. руб. за иноагентов

Фото: Анатолий Струнин/ТАСС

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Пресненский суд Москвы за последние полгода назначил административные штрафы на 528 тыс. рублей "Эху Москвы" и главному редактору сайта радиостанции за распространение информации об организациях-иноагентах без соответствующей маркировки, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

В отношении ЗАО "Эхо Москвы" с 6 июля были вынесены 12 постановлений с назначением штрафов 40 тыс. руб. по каждому, в отношении Виталия Рувинского, главного редактора сайта радиостанции - также 12 постановлений с назначение штрафов 4 тыс. руб. по каждому.

Во всех случаях "Эхо Москвы" и Рувинский были признаны виновными в распространении информации об организациях, выполняющих функции иностранного агента, без указания их статуса.

Как следует из текстов опубликованных постановлений, речь идет речь об упоминаниях без указания статуса иноагента основанного Алексеем Навальным "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК, признан экстремистской организацией и запрещен в РФ) и "Альянса врачей" (признан НКО-иноагентом - ИФ), который возглавляет бывшая сторонница ФБК Анастасия Васильева. Последние постановления были вынесены судом 4 октября. Все решения, следует из базы суда, вступили в силу.

Комментариями "Эха Москвы" и Рувинского по ситуации "Интерфакс" пока не располагает.