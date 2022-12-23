"Сахаровский центр" оштрафован на 5 млн за нарушение закона об иноагентах

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Таганский суд Москвы в пятницу признал "Сахаровский центр" (внесен в реестр НКО-иноагентов) виновным по десяти административным делам о нарушении закона об иноагентах, и назначил организации штраф в размере 5 млн рублей.

"Постановлениями Таганского районного суда Региональная общественная организация "Общественная комиссия по сохранению наследия Академика Сахарова" признана виновной по десяти делам об административных правонарушениях и ей назначено наказание в виде административных штрафов по 500 тыс. рублей за каждое правонарушение", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Организация признана виновной по статье о производстве некоммерческой организацией, включенной в реестр НКО-иноагентов, материалов или их распространении без указания на то, что эти материалы произведены, распространены или направлены НКО-иноагентом (ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ).