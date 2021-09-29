ФБК и ФЗПГ Навального исключены из реестра иноагентов в связи с их ликвидацией

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Минюст России исключил из реестра НКО-иностранных агентов основанные оппозиционером Алексеем Навальным Фонд борьбы с коррупцией и Фонд защиты прав граждан (ФБК и ФЗПГ, признаны в РФ экстремистскими организациями и запрещены) в связи с их ликвидацией, сообщили в пресс-службе ведомства.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в среду в "Интерфакс".

В ведомстве отметили, что решение принято "на основании документов, содержащих информацию о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) записи о ликвидации ФБК и ФЗПГ".

"Это исключительно техническая процедура", - добавили в пресс-службе.

1 сентября этого года стало известно, что ФБК прекратил существование как юридическое лицо.

Согласно данным ЕГРЮЛ на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС), ФБК был ликвидирован 31 августа.

ФБК - основанный Навальным в 2011 году фонд, позиционировавший себя как некоммерческая организация, занимающаяся антикоррупционными расследованиями.

Мосгорсуд 9 июня этого года удовлетворил иск прокуратуры Москвы о признании экстремистскими, а также о запрете и ликвидации организаций ФБК, ФЗПГ и "Штабы Навального" (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена).

Первый апелляционный суд общей юрисдикции оставил без изменений решение Мосгорсуда.

Ранее в столичной прокуратуре заявили, что фактическими целями деятельности перечисленных организаций "является создание условий для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария "цветной революции".

Кроме того, утверждали в прокуратуре, установлено, что ФБК, ФЗПГ и "Штабы Навального" "ведут экстремистскую деятельность" и что они "дестабилизируют общественно-политическую обстановку в стране, в том числе, путем призывов к насильственным действиям, экстремистской деятельности, массовым беспорядкам, путем попыток вовлечения несовершеннолетних в противоправную деятельность".

Навальный с середины марта отбывает наказание по делу "Ив Роше" в исправительной колонии N2 УФСИН по Владимирской области под городом Покров.

28 сентября официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко сообщила, что ведомство возбудило уголовное дело о создании экстремистского сообщества и участии в нем в отношении Навального и его ближайших соратников - Леонида Волкова, Ивана Жданова, Любови Соболь, Георгия Албурова, Руслана Шаведдинова и других. В настоящее время все они находятся за рубежом.