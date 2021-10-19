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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Путин пока не принял решения относительно введения нерабочих дней

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин пока не принял решения по озвученному вице-премьером Татьяной Голиковой предложению ввести нерабочие дни в связи с коронавирусом, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Это было озвучено Голиковой. Насколько я понимаю, была реакция премьер-министра. Разумеется, президент выслушивает доклады из штаба, из правительства, и как только он примет решение, мы его опубликуем", - сказал Песков, комментируя по просьбе журналистов во вторник инициативу о введении нерабочих дней в связи с ситуацией с коронавирусом.

Ранее вице-премьер предложила ввести нерабочие дни на территории России с 30 октября по 7 ноября, а в регионах с напряженной эпидситуацией - с 23 октября.

Хроника коронавируса. Октябрь.

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Владимир Путин Дмитрий Песков Татьяна Голикова Коронавирус

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