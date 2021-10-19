Власти Москвы повысили планку обязательной вакцинации в сфере услуг

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - В Москве ужесточили требование по вакцинации персонала предприятий сферы услуг: теперь там нужно привиться не менее 80% от общего числа сотрудников. Об этом в блоге сообщил мэр города Сергей Собянин со ссылкой на новое постановление главного санитарного врача региона.

Первую дозу вакцины 80% персонала этих учреждений должны получить до 1 декабря, а полностью привиться - до 1 января 2022 года.

Летом в Москве было введено требование о вакцинации не менее 60% персонала предприятий в сферах транспорта, торговли, образования, здравоохранения, культуры, ЖКХ, также в органах власти.

Также Собянин ввел с 25 октября по 25 февраля 2022 года режим самоизоляции для непривитых пожилых москвичей или лиц с хроническими заболеваниями. Исключение будет сделано для тех, кто за последние полгода переболел COVID-19.

На этот же период он потребовал, чтобы работодатели в Москве перевели на удаленку не менее 30% персонала, а также всех сотрудников группы риска.

Ранее в этот день вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что уровень достигнутого коллективного в стране достиг 45%, но этого мало для снижения смертности. Она предложила ввести нерабочие дни по всей стране с 30 октября до 7 ноября, а регионам, где ситуация с COVID-19 наиболее тяжелая - с 23 октября. После 7 ноября она рекомендовала регионам ввести QR-коды для посещения общественных мест.