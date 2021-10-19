Мишустин поддержал антиковидные предложения Голиковой

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин назвал непростыми, но необходимыми меры, которые вице-премьер Татьяна Голикова предложила ввести из-за всплеска заболеваемости COVID-19. Он поручил ей 20 октября обобщить эти предложения и доложить о них президенту Владимиру Путину.

"Действительно, решения эти непростые, сложные, я бы сказал еще вынужденные, необходимые. Число заболевших растет, и нужно сдержать распространение опасной инфекции", - сказал премьер и напомнил, что опыт предыдущих ограничений показал их эффективность.

"За все время борьбы с коронавирусом приобретен немалый опыт и знания, закуплено нужное оборудование, налажено производство необходимых медицинских изделий, препаратов, но нагрузка на систему здравоохранения продолжает увеличиваться. В этой ситуации надо действовать на опережение. Речь идет о здоровье наших людей", - сказал Мишустин.

Первого вице-премьера Андрея Белоусова и министра экономического развития Максима Решетникова он попросил подготовить предложения о поддержке бизнеса на случай введения нерабочих дней по всей стране с 30 октября по 7 ноября.

Голикова предложила попросить президента ввести в России нерабочие дни. Также она рекомендовала регионам отправить непривитых пенсионеров и лиц с хроническими заболеваниями на самоизоляцию. После 7 ноября она рекомендовала регионам ввести QR-коды для доступа в общественные места.

Регионом с наиболее тяжелой ситуацией она предложила ввести нерабочие дни уже с 23 октября.