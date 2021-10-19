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Площадь тления торфяника в Екатеринбурге сократилась до 3,8 га

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - На юге Екатеринбурга сотрудники МЧС потушили еще четыре очага тления торфяника, площадь пожара за сутки сократилась до 3,8 гектара, сообщили в министерстве.

Они обводнили 30% от изначальной площади тления торфяника и круглосуточно проливают очаги, перемежая проливку с перемешиванием торфа шанцевым инструментом и тяжелой техникой.

Всего на месте пожара работают более 270 человек и 100 единиц спецтехники. Начальник ГУ МЧС по Свердловской области Виктор Теряев уточнил, торфяник обводняют, разбив на небольшие сектора. По его словам, торф тлеет на глубине от 9 метров, что усложняет тушение и требует большого количества воды.

На прошлой неделе из-за тления торфяника рядом с микрорайоном Солнечный и образования смога, в Екатеринбурге перекрывали автодорогу, перевели одну школу на дистанционное обучение, а 15 октября на прилегающей территории вводили ЧС локального характера.

Сначала сообщалось, что площадь тления составила около 120 га, к понедельнику 18 октября ее сократили до 4,5 га.

Екатеринбург МЧС Свердловская область

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