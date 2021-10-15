Режим ЧС ввели в районе тления торфяника в Екатеринбурге

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Режим ЧС локального характера введен в пятницу на территории, прилегающей к Солнечному микрорайону Екатеринбурга в районе горения торфа. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Документ определяет организационную основу взаимодействия служб, задействованных при тушении пожара для минимизации последствий ландшафтного пожара, отмечается в сообщении.

Ответственным за ликвидацию ЧС со стороны муниципалитета назначен руководитель администрации Чкаловского района. Администрации Екатеринбурга предстоит осуществить план мероприятий по минимизации последствий ландшафтного пожара.

Ранее сообщалось, что несколько районов Екатеринбурга в понедельник накрыло смогом из-за тлеющего торфяника в районе микрорайона Солнечный, площадь горения составляла около 120 га. На утро 14 октября сохранялось тление разрозненных очагов общей площадью 4,8 га.

По поручению губернатора Евгения Куйвашева к тушению торфяных пожаров на юге Екатеринбурга подключились специалисты Уральской авиабазы.

По данным МЧС, группировку на тушении торфяника усилят более 50 курсантов Уральского института государственной противопожарной службы МЧС России.

Кроме того, дополнительно на место были направлены спасатели Ногинского спасательного центра МЧС России с насосно-рукавным комплексом "Шквал", который позволит подавать до 400 литров воды в секунду на расстояние в несколько километров от водоисточника к очагу пожара.