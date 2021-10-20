Два истребителя РФ сопроводили над Черным морем бомбардировщики США

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Российские истребители Су-30 сопроводили над Черным морем два стратегических бомбардировщика США В-1B Lancer, сообщили в Национальном центре управления обороной (НЦУО) РФ.

"Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как два сверхзвуковых стратегических бомбардировщика В-1В ВВС США в сопровождении двух самолетов-заправщиков KC-135 и сопроводили их над акваторией Черного моря. После разворота иностранных военных самолетов от государственной границы РФ российские истребители благополучно вернулись на аэродром базирования", - заявили в НЦУО.

Там отметили, что для опознавания воздушных целей и недопущения нарушения госграницы РФ в воздух поднимались два истребителя Су-30 морской авиации и ПВО Черноморского флота.

По данным военных, приближающиеся к российской границе иностранные самолеты были обнаружены средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря.

"Полет российских самолетов выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено", - подчеркнули в НЦУО.

Ранее командование ВВС США в Европе и Африке сообщило, что два американских стратегических бомбардировщика B-1B Lancer, вылетевших с авиабазы Фэрфорд в Великобритании, выполнили противокорабельную миссию в районе Черного моря вместе с румынскими, польскими и канадскими истребителями, которые задействованы в миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства Румынии.

В понедельник, 18 октября, Черноморский флот сообщил о проведении крупных учений с 40 кораблями и катерами, включая флагман ЧФ - крейсер "Москва", фрегат "Адмирал Григорович", малый ракетный корабль "Ингушетия", ракетные корабли "Набережные Челны" и "Р-60", а также большие десантные корабли (БДК) "Саратов", "Новочеркасск" и "Цезарь Куников".

Учение Черноморского флота проходит в рамках контрольной проверки сил за 2021 учебный год под руководством командующего войсками Южного военного округа Александра Дворникова. Всего в учениях ЮВО задействовано около 8 тыс. военнослужащих и порядка 350 единиц вооружения и военной техники.

17 октября Национальный центр управления обороной РФ сообщал, что российский истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия МиГ-31 поднимался в воздух для сопровождения над Японским морем стратегического бомбардировщика B-1B США.

В сентябре 2020 года начальник Главного оперативного управления Генштаба РФ Сергей Рудской заявил, что в августе и сентябре того года американские стратегические бомбардировщики B-52 провели учения над акваториями Черного и Азовского морей с нанесением условных ракетных ударов по военным объектам на юге России.