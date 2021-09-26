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Истребители Су-35 сопроводили самолет ВВС США над Тихим океаном

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Три российских истребителя Су-35 вылетали для сопровождения американского стратегического бомбардировщика В-52Н над Тихим океаном, сообщили в Национальном центре управления обороной (НЦУО) РФ.

"Экипажи истребителей ВКС России идентифицировали воздушную цель как стратегический бомбардировщик В-52Н ВВС США и сопроводили его над акваторией Тихого океана", - заявили в центре.

Отмечается, что нарушения госграницы РФ, а также опасных сближений самолетов в воздухе не допущено.

По данным российских военных, в воскресенье с помощью радиолокационных средств над акваторией Тихого океана была обнаружена приближающаяся к границе России воздушная цель. Как рассказали в НЦУО, с целью классификации и сопровождения иностранного самолета в воздух были подняты три Су-35С из состава дежурных по ПВО сил Восточного военного округа.

В центре отметили, что после того как самолет ВВС США удалился от границы воздушного пространства России, Су-35С вернулись на аэродромы базирования.

Как подчеркнули военные, полет российских истребителей выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Тихий океан Су-35 США В-52Н

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