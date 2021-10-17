МиГ-31 сопроводил бомбардировщик США над акваторией Японского моря

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Истребитель Вооруженных сил РФ МиГ-31 был поднят в воздух для сопровождения над Японским морем американского военного самолета, сообщили в воскресенье в Национальном центре управления обороной РФ.

"Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как стратегический бомбардировщик B-1B ВВС США и сопроводил его над акваторией Японского моря. Полет российского самолета выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - заявили в Центре.

Американский самолет не нарушил границу России.

В пятницу Минобороны РФ заявило, что большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц" предотвратил попытку эсминца Chafee пересечь госграницу РФ в Японском море, вытеснил его из российских территориальных вод.

В командовании Тихоокеанским флотом США заявили, что эсминец Chafee не нарушал международных правил. Там подчеркнули, что, хотя Россия выпустила международное уведомление для летчиков и мореплавателей (NOTAM/NOTMAR) о закрытии данного района для учений, на тот момент оно еще не вступило в силу.