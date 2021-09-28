Истребитель из РФ вылетал для сопровождения самолета-разведчика США над Черным морем

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Российские военные во вторник поднимали в воздух истребитель Су-27 для сопровождения над Черным морем самолета-разведчика ВВС США, сообщил Национальный центр управления обороной РФ.

"Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и сопроводил его над акваторией Черного моря. После разворота иностранного военного самолета от государственной границы РФ российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования", - говорится в сообщении.

"Полет российского самолета выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения государственной границы РФ не допущено", - информирует Национальный центр.

По данным российских военных, американский самолет, приближавшийся к госгранице РФ был обнаружен во вторник российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Чёрного моря.

"Для опознавания воздушной цели и недопущения ею нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа", - говорится в сообщении.

Ранее во вторник пресс-служба Черноморского флота РФ сообщила, что подводные лодки "Великий Новгород" и "Старый Оскол" в ходе учений в Чёрном море отработали нанесение ракетного удара по корабельной группе условного противника.

Маневры подлодок прошли на фоне захода в Черном море кораблей НАТО.

Пять кораблей второй постоянной противоминной группы НАТО (SNMCMG2) во вторник вошли в территориальные воды Грузии, сообщала пресс-служба департамента береговой охраны пограничной полиции МВД Грузии. По данным пресс-службы, в составе группы находятся корабли военно-морских сил Испании, Италии, Болгарии, Румынии и Турции.

26 сентября Национальный центр управления обороной РФ сообщал, что три российских истребителя Су-35 вылетали для сопровождения американского стратегического бомбардировщика В-52Н над Тихим океаном.

"Экипажи истребителей ВКС России идентифицировали воздушную цель как стратегический бомбардировщик В-52Н ВВС США и сопроводили его над акваторией Тихого океана", - заявили тогда в центре.