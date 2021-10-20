ЦИК поручил проверить однократность получения избирательных бюллетеней

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Центризбирком поручил проверить однократность получения избирательных бюллетеней на прошедших выборах теми, кто подал через "Мобильный избиратель" заявление о голосовании по месту нахождения, но в итоге решили проголосовать по месту жительства, сообщил член ЦИК Антон Лопатин.

Он напомнил, что так делать можно, но при этом в участковой избирательной комиссии обязаны проверить, что избиратель уже проголосовал по месту нахождения.

В рамках проверки будут вскрыты списки избирателей по 5 143 участковым избирательным комиссиям, включая 4 за рубежом (в Абхазии, Белоруссии, Израиле и Нидерландах), добавил Лопатин. Будут проверены 3 594 избирателя.

"Участники дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в соответствии с порядком, принятым ЦИК, не могли быть включены в список избирателей на участки по месту жительства", - отметил член комиссии.

Также, по его словам, ЦИК проверит сообщения гражданки России Юлии Ильинской (Яэль Ильински), живущей в Израиле. Она утверждала, что смогла несколько раз проголосовать на выборах в Госдуму - на избирательном участке и электронно.

"Мы в тестовом режиме начали применять программу-"антипровокатор", и она сработала: было предупреждено несколько попыток двойного голосования. Что же касается электоральной рецидивистки Ильинской, проголосовавшей дважды: дистанционно и на участке в Израиле - то у нас уже были данные, что она проголосовала. Мы знали об этом, мы предупредили ее, но они подписала заявление и сознательно пошла на преступление. Поскольку она совершает это правонарушение повторно, правоохранительные органы в данном случае не окажутся бессильными", - заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.

Механизм "Мобильный избиратель" дает возможность избирателям проголосовать на выборах, если место его нахождения в день голосования не совпадает с местом его регистрации и находится в пределах избирательного округа.