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Трижды проголосовавшая по Конституции израильтянка остается в розыске

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Гражданка России и Израиля Юлия Ильинская (Яэль Ильински), которая год назад три раза проголосовала в Израиле по поправкам к российской Конституции, объявлена в розыск, в том числе по линии Интерпола, сообщил "Девятому каналу" российский посол в Израиле Анатолий Викторов.

Ильински прошлым летом рассказала журналистам, что проголосовала по поправкам через интернет, а также в российском посольстве в Тель-Авиве и в консульстве в Хайфе. По ее словам, ни в одной дипмиссии не проверили, записана ли она на электронное голосование. Таким образом она хотела продемонстрировать уязвимость системы. Также сообщалось, что она привела на участки свою несовершеннолетнюю дочь.

После этого в Центризбиркоме России напомнили ей об уголовной ответственности за неоднократное голосование группой лиц по предварительному сговору.

Действия израильтянки расследует московское управление Следственного комитета. В сентябре 2020 года следствие добилось ее заочного ареста.

Голосование по поправкам в Конституцию РФ

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Омск
Юлия Ильинская Израиль Конституция Центризбирком Москва Тель-Авив Хайфа Анатолий Викторов Интерпол

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