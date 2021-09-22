Мосгоризбирком разъяснил, что пересчитывать голоса в ДЭГ Москвы не будут

Фото: Максим Григорьев/ТАСС

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - В Москве не будет пересчета голосов избирателей, проголосовавших онлайн, такое решение может принять только суд, сообщил журналистам зампред Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

"Все участковые избирательные комиссии, включая УИК ДЭГ, подвели итоги и подписали протоколы об итогах голосования, также итоги подвели все вышестоящие ТИК. (...) После установления итогов голосования только суд вправе принять решение о повторном подсчете голосов. Все итоги по всем выборам в Москве установлены, никакой пересчет не возможен", - объяснил он и напомнил, что Общественный штаб по наблюдению за выборами не наделен правом принимать решения о пересмотре итогов голосования.

"Заявление общественного штаба касается их работы в части осуществления наблюдения с их стороны и возможности проанализировать ход голосования. На пресс-конференции технической рабочей группе была предложена возможность самостоятельно убедиться в корректности подсчета результатов онлайн-голосования с помощью проведения аудита", - сказал Реут.

В сентябре на выборах дистанционное голосование через интернет проводилось в шести регионах - на платформе, разработанной Центризбиркомом, Минцифры и "Ростелекомом", и в Москве - на собственной городской платформе. Результаты электронного голосования в столице вызвали вопросы, в том числе из-за многочасовой задержки при их подсчете.

22 сентября руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов заявил, что поручил технической группе штаба перепроверить итоги голосования и обнародовать всю информацию, связанную с голосованием.

В остальных регионах перепроверки не потребовалось, заявил председатель территориальной избирательной комиссии ДЭГ Илья Массух. По его словам, в Москве планировалась недельная перепроверка электронных голосов "с участием представителей компартий и заинтересованных депутатов".