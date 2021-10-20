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Заболеваемость COVID в Петербурге стала в 5-7 раз интенсивнее, чем в 2020 году

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Показатели интенсивности заболеваемости коронавирусом в Петербурге в пять-семь раз превышают значения прошлого года. Об этом сообщила в среду на Петербургском международном форуме здоровья начальник отдела эпидемиологического надзора петербургского управления Роспотребнадзора Ирина Чхинджерия.

"В настоящее время мы находимся в фазе роста, и интенсивные показатели заболеваемости в 5-7 раз превосходят показатели прошлого года", - сказала чиновник.

Чхинджерия уточнила, что интенсивный показатель заболеваемости в расчете на 100 тыс. населения в Петербурге почти в три раза превышает средний показатель по России. "В рейтинге субъектов РФ мы в течение последних недель занимаем второе-третье место", - сказала чиновник.

Она отметила, что первый подъем заболеваемости COVID-19 в этом году пришелся на июнь-июль, а второй совпал с осенним подъемом заболеваемости ОРВИ. "Интенсивность этих подъемов существенно выше, чем в 2020 году," - отметила Чхинджерия.

Петербург коронавирус

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