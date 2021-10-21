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Петербург побил осенний антирекорд по госпитализациям с COVID-19

Петербург побил осенний антирекорд по госпитализациям с COVID-19
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - В Петербурге за минувшие сутки в стационары поступили 587 пациентов с коронавирусной инфекцией - это максимум с начала осени и четвертой волны пандемии, говорится в ежедневной справке пресс-службы администрации губернатора.

Прежний антирекорд был установлен 14 октября - 555 госпитализаций за сутки.

Среднее число госпитализаций на прошлой неделе составило 448 за сутки. На пике третьей волны в июле число госпитализированных превышало 1000 человек в сутки.

Доля свободных коек сейчас составляет 20%. Это норматив Минздрава, поэтому в ближайшую неделю открывать новые коронавирусные стационары не планируется, сообщили "Интерфаксу" в комитете по здравоохранению 21 октября.

Общее число госпитализированных в Петербурге с начала недели выросло на 226 человек, до 7 639.

Всего в городе размещено 9 488 коек в 18 коронавирусных стационарах (15 городских, трех федеральных).

Петербург занимает второе месте после Москвы по числу заболевших. За минувшие сутки коронавирус выявили у 3 280 человек. Рекордное значение четвертой волны было зафиксировано в минувшее воскресенье - 3 323 новых случаев коронавируса за сутки. Этот показатель выше пика третьей волны и соответствует уровню января 2021 года.

За минувшие сутки умерли 68 человек. О таком же числе умерших сообщалось во вторник. Абсолютный антирекорд за все время пандемии в городе пришелся на 29 июня. Тогда за сутки от коронавируса умерли 119 человек.

Хроника коронавируса. Октябрь.

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Хроника 09 января 2020 года – 21 октября 2021 годаПандемия коронавируса
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