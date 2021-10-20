Смольный рассмотрит вопрос о введении нерабочих дней в Петербурге

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Администрация Петербурга рассмотрит вопрос о введении нерабочих дней в связи с ростом заболеваемости COVID-19, решение будет принимать губернатор Александр Беглов, сказал журналистам его заместитель Олег Эргашев.

"Мы выполним полностью поручение и премьера, и президента", - заверил он.

19 октября вице-премьер Татьяна Голикова предложила объявить нерабочие дни по всей России с 30 октября по 7 ноября. Это решение будет представлено президенту 20 октября. Регионам с наиболее тяжелой ситуацией с коронавирусом Голикова рекомендовала ввести нерабочие дни с 23 октября.