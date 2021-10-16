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В Петербурге увеличили число коек для больных COVID-19

В Петербурге увеличили число коек для больных COVID-19
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Власти Петербурга перепрофилировали под коронавирусный стационар очередное медучреждение - городскую многопрофильную больницу №2, сообщает в субботу телеграм-канал комитета по здравоохранению.

"В ней (больнице - ИФ) развернуто для инфекционных больных 1 011 коек, из них 86 - реанимационных", - говорится в сообщении.

Уточняется, что пациенты, которых нельзя выписать на амбулаторное лечение, переведены в другие стационары Петербурга. Оказание плановой и экстренной помощи приостановлено.

В комитете также сообщили, что в Александровской больнице к имеющимся 400 инфекционным койкам добавили еще 151. При этом стационар продолжает частично оказывать плановую и экстренную помощь неинфекционным пациентам.

Таким образом, число коронавирусных коек выросло на 1 156 до 9 482. Сейчас в городе работает 18 "ковидных" стационаров (15 городских, три федеральных).

Общее число коронавирусных пациентов в больницах Петербурга с понедельника выросло на 446 человек до 6 979.

Доля свободных коек сейчас составляет 26%. Накануне их было 16%.

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За минувшие сутки в Петербурге был установлен антирекорд четвертой волны по числу новых заболевших - 3 088 человек. Это более чем на 1 тыс. человек превышает максимальные значения третьей волны и соответствует уровню конца января 2021 года.

В Петербурге также повторен антирекорд четвертой волны по смертности - 67 умерших. О таком же числе смертей сообщалось в четверг. Абсолютный антирекорд за все время пандемии в городе пришелся на 29 июня. Тогда за сутки от коронавируса умерли 119 человек.

В целом по России за минувшие сутки установлены абсолютные антирекорды по новым случаям заражений и смертности. Зарегистрировано 33 208 пациентов с COVID-19, умерли 1 002 человека.

Хроника коронавируса. Октябрь.

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