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Шойгу поручил командующим военных округов передать больницам кислород

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Министр обороны России Сергей Шойгу поручил командующим войсками военных округов оказать оперативную помощь регионам страны в выделении сжиженного кислорода в рамках борьбы с COVID-19, сообщили в Минобороны РФ в среду.

В военном ведомстве заявили, что это делается по указанию президента РФ Владимира Путина "в связи с обострением эпидемиологической обстановки в стране, обусловленной коронавирусной инфекцией".

"Медицинским учреждениям 14 субъектов РФ уже передано из воинских частей 240,8 тонны сжиженного кислорода", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

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Российские военные заявили, что в четверг, 21 октября передадут еще 27 тонн сжиженного кислорода семи субъектам РФ: Башкирии, Волгоградской, Кировской, Московской, Смоленской, Тверской и Ульяновской областям.

Ранее в среду Путин подписал указ о введении в РФ нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября с сохранением за работниками заработной платы.

В документе, который опубликован на сайте Кремля, говорится, что руководители субъектов РФ, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки своих регионов, вправе устанавливать дополнительные нерабочие дни до 30 октября или после 7 ноября с сохранением за работниками зарплат.

Эти меры объявлены на фоне роста заболеваемости коронавирусом в России. В 27 регионах занятость коек в больницах пациентами с коронавирусом составляет свыше 90%, в семи субъектах страны этот показатель превышает 95%, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

По данным оперативного штаба, обнародованным в среду, суточный прирост новых заболевших коронавирусом в РФ составил 34,073 случая, умерли за сутки 1028 пациентов – это новый антирекорд.

Сергей Шойгу Минобороны РФ

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