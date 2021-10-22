Кислород заканчивается в больницах Чувашии

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Режим повышенной готовности объявлен в Чувашии из-за нехватки кислорода в учреждениях здравоохранения, сообщается в пятницу на портале органов власти республики.

"Текущая ситуация складывается таким образом, что кислород заканчивается. Кислород из Татарстана в пути, и он ожидается в течение примерно четырех ближайших часов", - приводятся в сообщении слова главы Чувашии Олега Николаева.

К решению проблемы подключены все ведомства и мобилизованы ресурсы соседних регионов.