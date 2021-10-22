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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Кислород заканчивается в больницах Чувашии

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Режим повышенной готовности объявлен в Чувашии из-за нехватки кислорода в учреждениях здравоохранения, сообщается в пятницу на портале органов власти республики.

"Текущая ситуация складывается таким образом, что кислород заканчивается. Кислород из Татарстана в пути, и он ожидается в течение примерно четырех ближайших часов", - приводятся в сообщении слова главы Чувашии Олега Николаева.

К решению проблемы подключены все ведомства и мобилизованы ресурсы соседних регионов.

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Чувашия коронавирус

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