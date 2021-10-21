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В Кремле не в курсе задержания группы россиян в Турции

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - В Кремле не слышали о задержании в Турции группы россиян, которых заподозрили в шпионаже или в подготовке нападений на проживающих в Турции чеченских оппозиционеров, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и переадресовал соответствующий вопрос МИД.

"Если были задержаны российские граждане, то турецкая сторона должна была проинформировать наше дипломатическое представительство, консульскую службу", - объяснил он.

Вечером 20 октября газета Hurriyet сообщила, что в Стамбуле по подозрению в шпионаже задержаны шесть человек, в том числе четверо россиян.

21 октября агентство Anadolu передало, что задержанные планировали нападения на чеченских активистов на территории Турции. По его сведениям в ночь на 8 октября были задержаны граждане России Абдула Абдулаев, Равшан Ахмедов, Бислан Расаев и Асланбек Абдулмуслимов, а также гражданин Украины Игорь Ефрим и гражданин Узбекистана Амир Юсупов. Агентство подтвердило, что им вменили политический и военный шпионаж.

Турция Стамбул Чечня Дмитрий Песков МИД

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