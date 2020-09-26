В Нормандии застрелили чеченца из местной общины

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Член чеченского сообщества во Франции убит из огнестрельного оружия в нормандском городе Эврё, сообщили в субботу французские СМИ со ссылкой на местную прокуратуру.

Газета "Фигаро" отмечает, что все обстоятельства происшествия пока неясны. Издание приводит слова прокурора о том, что в минувшую пятницу 27-летний человек был "убит в результате стрельбы из огнестрельного оружия в квартале Мадлен". Начато расследование по делу об убийстве, задержанных пока нет.

Местное интернет-издание "Депеш" уточняет, что убийство произошло на веранде бара Xpress. Неизвестный открыл огонь по одному из находившихся там людей в результате ссоры, в которой участвовали несколько представителей чеченской и африканской общин Эврё.

Убийца, по данным издания, выхватил оружие и выстрелил в упор в свою жертву, после чего скрылся. Тяжело раненого чеченца доставили в больницу, но спасти его не удалось.

В связи с этим происшествием "Депеш" напоминает о стычках в июне в Дижоне с участием около 200 чеченцев, прибывших из разных мест Франции разбираться с нападением на их 16-летнего соотечественника. В связи с этим сотрудники правоохранительных органов Эврё мобилизованы на случай возможных подобных столкновений после этого убийства.