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В Австрии осудили пожизненно чеченца по делу об убийстве чеченского блогера

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Обвиняемого в убийстве уроженца Чечни в Австрии приговорили к пожизненному заключению, сообщает австрийская газета Der Standart.

Убийство видеоблогера Мамихана Умарова, который работал под псевдонимом Мартин Бек, было совершено 4 июля 2020 года в Герасдорфе. Обвиняемому 48 лет, и он тоже чеченец.

Согласно данным обвинения, убитый публиковал на Youtube видеоматериалы, в которых критиковал власти Чечни – эта деятельность стала причиной преступления. Помимо этого, Мамихан Умаров в течение нескольких лет был информатором австрийского Земельного ведомства по охране конституции и борьбе с терроризмом.

В день убийства обвиняемый и жертва встретились, чтобы совершить обмен: обвиняемый известен в чеченской диаспоре в Австрии как торговец оружием, и предполагалось, что мужчины обменяют пистолет Glock 17 на автомобиль. Оружие, из которого был застрелен блогер, до сих пор не нашли.

Австрия Чечня

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