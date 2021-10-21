Кафе, спортзалы и кинотеатры в Севастополе будут закрыты на нерабочей неделе

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Рестораны, салоны красоты и кинотеатры Севастополя будут закрыты с 30 октября по 7 ноября в связи с объявлением нерабочих дней на фоне распространения коронавируса, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"Предлагаю с 30 октября по 7 ноября сделать полный "стоп" по учреждениям культуры, по спорту. Спектакли и другие запланированные мероприятия надо перенести на более поздние сроки. Это же касается кинотеатров. По бизнесу - то же самое: общепит, кроме режима "навынос", салоны и все, что касается необязательного посещения", - сказал Развожаев за заседании городского правительства в четверг.

В школах города местные власти ранее объявили каникулы до 7 ноября. В садах на эту неделю оставят дежурные группы для детей работающих родителей.

Губернатор уточнил, что нерабочей в Севастополе будет только одна неделя. "Попробуем недельной остановкой, нерабочими днями изменить ситуацию. Идет усиленная вакцинация, люди пошли. Надеюсь, что в середине ноября ситуация поменяется, и мы сможем принимать уже более позитивные решения", - сказал он.

Новые высокие показатели после летних максимумов начали фиксировать в Севастополе во второй декаде октября. Антирекорд обновился в этом месяце уже восемь раз, ежесуточный прирост превысил 300 новых случаев. Всего диагноз COVID-19 был подтвержден в регионе у 36 тыс. человек, более 1,2 тыс. пациентов умерли.

В Севастополе с 17 марта 2020 года из-за ситуации с коронавирусом действует режим повышенной готовности. Ранее были запрещены массовые мероприятия, ограничена работа театров и кинотеатров, рекомендован режим самоизоляции для жителей старше 65 лет. Введены QR-коды для посещения общественных мест и обязательная вакцинация для некоторых категорий граждан, включая работников турсферы, торговли, общественного питания, культурных и спортивных учреждений.