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У выезжающих из Севастополя в нерабочие дни будут проверять QR-коды на блок-постах

У выезжающих из Севастополя в нерабочие дни будут проверять QR-коды на блок-постах
Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Жители Севастополя при выезде из города с 30 октября по 7 ноября должны будут на блокпостах также предъявить QR-код или медотвод с ПЦР-тестом, как и въезжающие туристы, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

"Что касается выезда и заезда севастопольцев, у которых нет одного из трех документов, и приезда жителей Республики Крым: чтобы обеспечить эффективность всех этих мероприятий и разомкнуть цепочки контактов, и для севастопольцев, и для крымчан - точно такие же три документа. Иначе система эффективности не даст, мы просто потратим ресурсы", - сказал Развожаев на заседании оперативного штаба во вторник.

Ранее стало известно, что в течение нерабочей недели на въездах в Севастополь будут работать блокпосты для проверки у туристов документов - QR-кодов у вакцинированных и переболевших и ПЦР-тестов у людей с противопоказаниями.

Новые высокие показатели по приросту зараженных коронавирусом после летних максимумов начали фиксировать в Севастополе во второй декаде октября. Антирекорд обновился в этом месяце 13 раз. Всего диагноз COVID-19 был подтвержден в регионе у 36 тыс. человек, более 1,2 тыс. пациентов умерли.

В Севастополе с 17 марта 2020 года из-за ситуации с коронавирусом действует режим повышенной готовности. Запрещены массовые мероприятия, ограничена работа театров и кинотеатров, рекомендован режим самоизоляции для жителей старше 65 лет. Введены QR-коды для посещения общественных мест и обязательная вакцинация для некоторых категорий граждан, включая работников турсферы, торговли, общественного питания, культурных и спортивных учреждений.

С 30 октября по 7 ноября рестораны, салоны красоты, кинотеатры, музеи и другие учреждения сферы услуг Севастополя будут закрыты.

Хроника 09 января 2020 года – 26 октября 2021 годаПандемия коронавируса
Михаил Развожаев Севастополь Коронавирус

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